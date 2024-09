Fórmula de sucesso de MrBeast, maior Youtuber do mundo, circula nas redes sociais e revela que seus vídeos estimulam jovens a 'serem idiotas'

Uma carta do MrBeast aos novos funcionários de sua empresa vem circulando pelas redes sociais e revelou qual é a fórmula de sucesso do maior youtuber do mundo. Com 217 milhões de inscritos em seu canal, o empresário escreveu que os vídeos devem ser "estúpidos" e "intensos" e que só contrata funcionários "obcecados" pelo trabalho.



Com uma audiência majoritariamente masculina, o canal de Jimmy Donaldson (seu verdadeiro nome) é conhecido por vídeos de desafios extremos, jogos e humor para garotos jovens. Na carta, ele diz que os vídeos devem ter um "efeito uau", ainda no primeiro minuto, que é o mais importante para captar espectadores.

"Quanto mais extremo, melhor", diz MrBeast no documento. "O primeiro minuto de cada vídeo é o mais importante", acrescentou.



O youtuber também confirma que faz vídeos infantis e estúpidos, já que garotos gostam de ter tais comportamentos: "As pessoas gostam quando estamos em nosso ambiente natural de estupidez. Realmente faça tudo o que puder para empoderar os meninos durante as filmagens e ajudá-los a criar conteúdo. Ajude-os a serem idiotas".

"Está tudo bem os meninos serem infantis. Se o talento quiser desenhar um pênis no quadro branco no vídeo ou fazer algo estúpido, deixe-os", escreveu ele.



Donaldson também disse que só contrata funcionários de uma "categoria A": "Eles são obcecados, aprendem com seus erros, proativos, inteligentes, não têm desculpas, acreditam no YouTube, enxergam o valor desta empresa e são os melhores do mundo em seus trabalhos".

Ainda no início da carta, ele escreveu que os seus funcionários não devem levar os conselhos ao pé da letra, mas, se lerem a carta e responderem a um questionário, poderiam ganhar U$ 1.000.



O empresário deixa claro que acredita no YouTube como o futuro do vídeo, dizendo aos funcionários para "se livrarem do Netflix e do Hulu". "Isso não é Hollywood e eu não quero ser Hollywood", disse ele. "Se essa frase te desagrada, então você provavelmente está no emprego errado."



MrBeast está envolvido em processo judicial envolvendo participantes do programa "Beast Games", previsto para ser exibido no Prime Video. Cinco pessoas entraram com um processo contra a produtora de MrBeast, a MrB2024, e a Amazon em Los Angeles por terem enfrentado um ambiente que "fomentou sistematicamente uma cultura de misoginia e sexismo" durante as gravações.