'Gata de botas', diz Luana Piovani ao publicar fotos em que aparece nua

Luana Piovani, 45, resolveu presentear os seguidores com uma sequência de publicações em que aparece completamente nua, usando apenas um par de botas –ainda assim transparentes. Ao todo foram quatro imagens entre terça (15) e quarta-feira (16). "Gata de botas", escreveu na legenda de uma delas.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

As imagens foram feitas pelo fotógrafo Renam Christofoletti, que tinha na equipe Rafael Senna como maquiador e Paulo Zelenka como stylist de moda. Elas foram realizadas há cerca de duas semanas em São Paulo.



Na época, Luana disse que as fotos estariam na capa de uma publicação em breve. "A 'não sei quem' não quis publicar porque não tem a imagem da 'nova mulher' (sabe Deus o que é isso)", comentou na primeira publicação. "A outra 'não sei quem' queria publicar apenas dentro e nada de capa e a outra 'não sei quem' também só queria publicar dentro."



"Então eu, a mulher de todas as datas (ontem, hoje e amanhã) entendi que preciso desapegar-me dessa velhice de coisas publicadas", continuou. "Papel já era, cuidemos das árvores o pá... Bora de internet, minha rede social abrange muito mais pessoas", encerrou.

Continua depois da publicidade



Em outra publicação, ela também brincou com a legenda "a mãe tá on" e disse que continuará publicando outras imagens do ensaio. "E seguimos o baile, temos ainda muitos cliques deusos para postar", avisou.