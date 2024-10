Gracyanne Barbosa larga carro no meio de avenida após ver barata

Gracyanne Barbosa se desesperou ao ver uma barata dentro de seu veículo, resolveu abandonar o carro e pediu um táxi para ir embora.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A musa fitness estava dirigindo em uma avenida movimentada do Rio de Janeiro quando viu uma barata dentro do veículo e decidiu abandoná-lo ali mesmo. "Aconteceu um episódio inédito. Ela [Gracyanne] parou o carro no meio da Lagoa, saiu correndo e me abandonou aqui", disse um amigo da artista, que estava no carro, através de uma sequência de stories publicadas em seu Instagram.

Publicidade



A modelo disse que nem chegou a ver a barata, mas ao ouvir o grito dos amigos se desesperou. "Eu não vou voltar não. Eu nem vi, vocês gritaram 'a barata' e eu ui", disse ela.



A musa declarou que iria táxi para chegar ao seu destino e, mesmo após uma tentativa de convencimento do amigo, ela deixou o local com um carro de aplicativo. "Eu vou de Uber. Eu nunca vou entrar [no carro] com uma barata".