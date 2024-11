Grazi Massafera nega romance com ator de 'Amor da Minha Vida' com quem está viajando

Grazi Massafera usou as redes sociais para comentar os rumores de que estaria vivendo um romance com o ator João Villa, do elenco de "Amor da Minha Vida" (Disney+). Os dois estão viajando juntos pela região do Jalapão, no Tocantins.



"Oi galerinha da fofoca! Não precisava estar aqui, mas eu vim. Estou aqui com a minha filha, meus amigos, João... Amigo nosso, não existe romance, aqui é só amizade", afirmou a atriz nos Stories. "Ele está até puto, e eu também estou. Parou, galera. A gente está passeando. Beijos, divirtam-se da maneira de vocês, menos fazendo fofoca alheia, tá?"

Grazi e João se conheceram nos bastidores de "Dona Beja", novela que ela protagoniza e que deve estrear em 2025 na Max. João também estará no elenco, no papel de Fortunato. Antes, ele fez as novelas "Pega Pega" na Globo e "Reis" na Record.



Grazi já teve alguns relacionamentos públicos, sendo o primeiro com Allan Passos, que ela conheceu quando ambos estavam confinadas no BBB 5. Depois, ela ficou seis anos casada com Cauã Reymond, com quem teve a filha Sofia.



O último namoro público foi com o ator Caio Castro, de quem se separou no final de 2021.