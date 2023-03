Gretchen volta a reclamar de críticas à sua aparência nas redes sociais

A participante do BBB 23 (Globo) Key Alves esteve junto a seu par romântico no reality, Gustavo, no Domingão com Huck deste domingo (12).

Não é de hoje que Gretchen precisa rebater haters. Em 2020, ela mostrou sua nova harmonização facial e demonstrou chateação pelos comentários preconceituosos que recebeu.





De acordo com ela, após mostrar o resultado do procedimento, houve quem fosse até as redes dela para criticar. "Teve comentários ridículos sobre minha manutenção de harmonização. Toda manutenção tem seu tempo de recuperação. E quem não entende isso tem que ser bloqueado", disse.

No ano passado, a cantora se revoltou com as piadas que recebeu após mostrar seus pelos loiros no peito e resolveu rebater a zoação. "Estou fazendo minhas unhas e me deparo com umas notícias sobre os pelos do meu peito. Minha gente, vocês não têm o que fazer. Como uma pessoa tem coragem de se preocupar com os pelos que eu tenho no peito", disparou a dona dos sucessos "Conga, Conga, Conha" e "Freak Le Boom Boom".