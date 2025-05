'Há anos ansiosa para me apresentar para vocês', diz Lady Gaga sobre vinda ao Rio de Janeiro

Após a prefeitura do Rio de Janeiro oficializar o show de Lady Gaga na praia de Copacabana em maio, a cantora afirmou nas redes sociais estar há anos ansiosa para se apresentar aos fãs brasileiros.



"É uma grande honra ser convidada para cantar no Rio. Durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil são parte vital dos 'little monsters' [como se denominam seus fãs]. "Fiquei arrasada quando tive que cancelar anos atrás porque fui hospitalizada", escreveu ela.

Em 2017, a cantora seria uma das principais atrações do festival Rock in Rio, mas cancelou por problemas de saúde.



Gaga ainda agradeceu aos fãs pela compreensão naquele momento. "Agora estou voltando e me sinto melhor do que nunca, trabalhando muito para garantir que este show seja inesquecível."

O show da cantora é parte do projeto de quatro anos "Todo Mundo no Rio", que trará um atração internacional por ano.



No ano passado, foi Madonna que se apresentou de maneira gratuita na cidade para mais de 800 mil pessoas.