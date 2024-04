Isabelle e Matteus dizem que ainda não conseguiram ficar sozinhos após o BBB 24

Ainda tímidos e sem saber do futuro amoroso, o casal Isabelle e Matteus deixou claro para Ana Maria Braga no Mais Você que a química existe. Perguntados a respeito de um possível namoro sério fora do BBB 24, mesmo morando longe um do outro, os dois evitaram cravar um desfecho, mas deixaram no ar que algo nesse sentido pode rolar.







"A gente vai voltar à realidade agora, acalmar a cabeça e conversar. Nem ficamos sozinhos ainda. Quem sabe? É nítido que temos química e um troço diferente", disse Matteus.



Isabelle começou dizendo que ambos tinham "uma amizade muito legal", mas logo Ana Maria quis que ela aprofundasse as revelações sobre o amor. A apresentadora mostrou imagens dos beijos que eles deram no BBB, e isso fez a modelo se soltar.



"Já convidei ele para fazer uma imersão na Amazônia", brincou. Isabelle também foi indagada sobre o motivo de ter esperado tanto tempo para se deixar entregar ao ficante. "Como resistir a esse homem maravilhoso, esse príncipe", disse.



"Eu pensava na incoerência, pois ele era meu alvo de voto. E também pesou a questão de ele ter vivido uma história com a Deniziane. Mas depois ele me explicou e rolou", completou a amazonense.