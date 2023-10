Jean Wyllys terá podcast com Marlene Mattos

O ex-deputado federal Jean Wyllys vai comandar um podcast em parceria com Marlene Mattos. A ideia do programa, segundo a empresária, é escalar uma outra pessoa para dividir a condução do programa, ainda sem nome definido. "Será o Jean e mais alguém, e sempre um convidado especial", conta Marlene.







Os dois se encontraram dias atrás para dar início à formulação de detalhes do programa, que terá seu piloto gravado na primeira semana de novembro, quando Wyllys voltar de uma viagem. Sobre o programa em si, a empresária tem, até agora, uma certeza: "Não terá nada de política. Zero", assegura. "Quero colocar no ar um podcast que discuta temas variados, com convidados interessantes".





Ela conta que o formato de podcast a agrada porque a lembra "de um tempo em que as pessoas conversavam e falavam de suas experiências de forma natural, sem pensar se o que diziam ia viralizar ou bombar".





Ao publicar uma foto dos dois em seu Instagram, muito seguidores criticaram a parceria de Marlene com o ex-deputado. Ela saiu em sua defesa. "Tenho mil razões para gostar do Jean Wyllys. Ele é inteligente, dedicado, trabalhador, amigo dos seus amigos: Jean não é falso! Eu gosto dele e isso nos basta! Tenham cuidado redobrado com julgamentos baseados em 'ouvi falar', achismos... Por mais opiniões sinceras, e menos piolhos! Julgar sem conhecer é um ato de covardia", escreveu.