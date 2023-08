Jojo Todynho faz cirurgia bariátrica; entenda os cuidados

A cantora e empresária Jojo Todynho anunciou pelas redes sociais na terça-feira (8) que se submeteu a uma cirurgia bariátrica depois de uma jornada de dieta e prática de atividades físicas para perda de peso.





Muitos seguidores dela levantaram uma série de dúvidas acerca do procedimento. De acordo com o cirurgião especialista em cirurgia bariátrica dr. Fabio Rodrigues, se feito por um profissional experiente, pode ser feita de forma segura.





“A cirurgia bariátrica, como qualquer outra intervenção cirúrgica tem seus riscos, mas eles podem ser minimizados com um profissional experiente e o seguimento de um protocolo adequado e um tratamento multiprofissional para o paciente”, comenta.

Rodrigues explica o motivo de Jojo precisar perder peso antes da cirurgia.“Esse é um processo bastante comum que é feito em casos onde o paciente apresenta um risco cirúrgico e a perda de peso ajuda a reduzi-lo. No caso de Jojo, ela tinha esteatose hepática, a gordura no fígado, o que pode ter motivado todo esse processo preparatório antes da cirurgia e ajuda na recuperação pós operatória”, pontua.





A cirurgia é de risco? “Existem uma série de cuidados que ajudam a reduzir os riscos de uma cirurgia bariátrica, como a perda de peso antes do procedimento, acompanhamento multiprofissional, respeitar o processo de recuperação, entre outros, mas no geral a taxa de mortalidade da cirurgia é bastante baixa, sendo em torno de 0,1 %e 1%”. diz.





Para Rodrigues, que participou do estudo “Depressão pós bariátrica e uso da alimentação adequada: revisão bibliográfica”, publicado na Plataforma Sucupira, o acompanhamento psicológico antes e depois do procedimento é fundamental.





“A obesidade não é uma doença que afeta apenas o físico, ela também impacta em grande medida a saúde mental, por isso, o acompanhamento de psicólogos é essencial no pré e pós operatório, para gerar o suporte necessário para que o paciente enfrente e siga com as mudanças que serão necessárias no seu estilo de vida”, destaca.









“O período de recuperação pode variar de acordo com o caso. No entanto, em geral o paciente permanece no hospital por até 24 a 48h após o fim da cirurgia, e mantém repouso por cerca de 15 dias após o procedimento”, finaliza.