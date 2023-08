Santuário de Nossa Senhora Aparecida recebe atividades do Grupo de Acompanhamento BPC Idoso

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, região central de Londrina, abre as portas para o atendimento e a realização de serviços públicos para a comunidade, através do Centro Social Mãe Aparecida.





Além do grupo de fisioterapia e da psicologia, agora o espaço será utilizado para o Grupo de Acompanhamento BPC Idoso, a partir do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Centro A. O próximo encontro será dia 18 de agosto, a partir das 14h, no Santuário.



Publicidade

Publicidade





A princípio realizado uma vez por mês, a ideia é que a psicóloga Vanessa Aida e a educadora social Camila Cristina realizem o atendimento a idosos que recebem o BPC Idoso. O BPC é o Benefício de Prestação Continuada, um benefício da assistência social no Brasil. Na programação, estão atividades de estimulação cognitiva, reflexão sobre temas relacionados à pessoa idosa e convívio familiar e comunitário.





“Pode participar quem recebe o BPC Idoso, residentes na Vila Nova, Vila Recreio, Vila Casoni e outros bairros próximos ao Santuário. Não tem limites de participação”, ressalta Aida. De acordo com ela, as inscrições são feitas através do Cras Centro A, pelo telefone (43) 3378-0393. “Além disso, um familiar de cada idoso pode acompanhar o participante”, explica.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: