Jojo Todynho se revolta com boicote por ser de direita: 'Sou o que quiser'

Jojo Todynho, 27, expressou sua revolta contra as críticas e o boicote de que vem sendo alvo desde que se declarou abertamente direitista.





A cantora reclamou da repercussão negativa de sua foto com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, 42. "Eu tenho liberdade [para isso]. Se as pessoas tiram foto com a Janja, por que não posso tirar com a Michelle? Qual o problema?", indagou ela, em entrevista ao podcast de Deborah Albuquerque, 39.





Jojo afirmou que não por ser negra e de origem pobre tem obrigação de abraçar a ideologia de esquerda. "Ninguém tem que ditar sobre mim. Porque eu sou negra ou porque eu sou favelada, eu tenho que ser esquerdista? De onde vocês tiraram isso, que pobre, negro e favelado tem que ser de esquerda? Eu sou o que eu quiser ser."





Ela deixou claro que tem o direito de pensar da maneira que preferir. "Todo respeito à ancestralidade, todo respeito a quem passou pela escravidão, mas, quando Deus me trouxe a essa terra, Ele me trouxe livre. Não livre do racismo, porque isso nos assola, mas eu nasci fora de qualquer amarra - e agora vocês querem colocar as ideologias de vocês dentro de mim? Não!"





