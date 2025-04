Kanye West anuncia música com Diddy, que continua preso, e sua filha de 11 anos

O rapper Kanye West anunciou uma música com Sean "Diddy" Combs, produtor preso desde setembro por tráfico sexual e extorsão. A filha de West, North, de 11 anos, também participa da faixa, assim como o filho de Diddy, Christian "King" Combs, de 26 anos.





"Lonely Roads Still Go to Sunshine" foi publicada por West em seu X, antigo Twitter. Segundo o site TMZ, Kim Kardashian, mãe de North, tentou impedir West de envolver a filha na faixa por meio de advertências judiciais, sem sucesso.





A música inicia com uma voz que parece ser a de Diddy, dizendo a West que ele admira o rapper por cuidar de seus filhos. No diálogo, West responde que Diddy o criou.





Jasmine Williams, uma nova artista de Chicago, cidade dos Estados Unidos, também participa da música. Logo depois de publicar "Lonely Roads Still Go to Sunshine", West compartilhou uma suástica, símbolo do nazismo, com a legenda "capa do novo álbum".





O rapper vem sendo criticado por fazer elogios ao nazismo e por ofender judeus.