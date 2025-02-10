Pesquisar

Já se declarou nazista

Kanye West vende camiseta com suástica em sua loja online

Folhapress
10 fev 2025 às 18:06

Reprodução
Após se declarar simpático ao nazismo, ao racismo e ao antissemitismo, Kanye West, 47, decidiu comercializar camisetas com a suástica.


Até a tarde desta segunda-feira (10), uma camiseta branca, estampada com o símbolo preto, era o único produto disponível na loja online do rapper, a Yeezy.

Todos os outros itens da marca, que incluía vestuário feminino, masculino e calçados, foram retirados do site. A camiseta vem em três tamanhos e custa US$ 20 (cerca de R$ 115).


No último domingo (9), Kanye comprou um anúncio de 30 segundos no intervalo do Super Bowl  um dos horários comerciais mais caros do mundo.

Segundo o TMZ, a Fox teria aprovado o anúncio na sexta-feira (7), apenas com base na informação de que se tratava de uma propaganda da Yeezy.


A suástica é um símbolo historicamente associado ao nazismo, ao neonazismo e a grupos extremistas de direita. Nos EUA, não há proibição legal sobre o uso do símbolo.


