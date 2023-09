Kayky Brito teve líquido no pulmão e sangramento drenado, diz Dudu Azevedo

Além do politraumatismo e do traumatismo cranioencefálico, Kayky Brito, 34, também acumulou líquido no pulmão e teve um sangramento drenado, disse o ator Dudu Azevedo ao Encontro (Globo). Brito foi atropelado na madrugada de sábado (2), e está sedado e intubado.







"Eu tô aqui não em nome da família, não fui designado a isso por eles, mas eu sou um amigo que começou o sábado com essa notícia dessa tragédia. Assim que pude, corri para o hospital para prestar socorro e solidariedade à família", disse Dudu no Encontro.





O artista ficou sabendo do incidente pela imprensa. Apesar de ir ao hospital, não entrou no CTI para ver Kayky. "Não entrei na UTI porque acho que é um momento família, mas eu ouvi o parecer médico. São muitas fraturas, líquido no pulmão, traumatismo craniano, sangramento que precisa ser drenado", contou.

Apesar disso, Dudu achou que a médica "pareceu otimista". "Nas primeiras 24h, 48h, o quadro do paciente permanecer estável, de alguma maneira isso é positivo. Ele tava com respiração mecânica, entubado e sedado, para administrar a situação médica ali. Mas ouvindo a médica, a sensação que eu tenho, é que apesar da luta ser grande, a sensação foi positiva", disse.





Kayky Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico. O artista foi atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca. Na ocasião, ele estava acompanhado por amigos. Brito deixou o local para ir até seu carro e, na volta, foi atingido pelo veículo.

O UOL apurou que o motorista, identificado como Diones da Silva, alegou que o ator apareceu "repentinamente correndo" no meio da pista. Ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. O teste de embriaguez constatou que o motorista não estava alcoolizado.





VÍDEO MOSTRA O MOMENTO DO ACIDENTE

Câmeras de segurança registraram o momento em que o ator foi atropelado. As imagens foram divulgadas pela TV Globo.





Nas imagens, é possível ver que primeiro passa um carro e, em seguida, vem outro veículo preto, que é o que atropela o ator. No momento, Kayky sai de trás de um automóvel que estava estacionado, corre no meio da pista e é atingido.





O motorista parou para socorrer Kayky e acionou o Corpo de Bombeiros. Ele também está colaborando com as investigações, segundo a polícia.