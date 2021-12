Kéfera faz bronzeamento para passar Ano Novo com Caio Castro e fica 'laranja'

As celebrações de Ano Novo começaram com o pé esquerdo para a influenciadora e atriz Kéfera Buchmann. No Instagram, ela compartilhou o perrengue que passou ao abusar do bronzeamento artificial antes de sua viagem para a Bahia com outros famosos.

"Já foram humilhadas por estarem laranjas hoje?", brincou em um de seus stories, mostrando sua pele com um tom de terra alaranjada. "Estou desesperada. Está cada vez pior."

Para piorar, Kéfera teve como companhia de viagem o galã Caio Castro, que não perdeu a chance de expor o bronzeado falho da colega. Em publicação em seu próprio Instagram, ele escreveu: "Melhor que pagar gasolina do jato, é sua amiga oferecer o dela por conta, e pagar o bronzeamento para... Ah não, [o bronzeamento] foi só para ela".





Sem perder o bom humor, a atriz ainda mostrou as manchas deixadas pelo produto em suas mãos e pés. "Eu tô uma cenoura manchada", lamentou. "Parece que eu fui pruma rave, voltei e deitei, sabe, festa que tem lama no chão?"





"Eu poderia estar laranja em todos os momentos do ano, menos na frente do Caio Castro", riu Em outro story, ela pediu à amiga atriz Gabi Lopes: "Fecha a porta do quarto e não deixa ele me ver assim, pelo amor de Deus, me ajuda, Gabi! Passa esfoliante na minha cara!"

Kéfera conseguiu amenizar a situação, no entanto, usando maquiagem, e voltou a exibir sua beleza na rede social. À noite, ela ainda foi aproveitar uma festa com os colegas de viagem, incluindo as influencers Stefani Bays e Jade Picon e a funkeira Mirella.