Taylor Swift, Billie Eilish e Anitta foram as principais esnobadas do Grammy

O Grammy, mais importante premiação da indústria musical americana, ocorreu neste domingo (2). Artistas como Kendrick Lamar -que saiu com cinco estatuetas- e a cantora Beyoncé -que finalmente levou melhor álbum do ano com "Cowboy Carter", após concorrer quatro vezes na categoria- foram alguns dos destaques da premiação.



Mas alguns dos nomes mais queridinhos do pop e da premiação, como Taylor Swift, Billie Eilish e Charli XCX, saíram de mãos vazias nas categorias principais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Swift foi indicada a seis categorias, incluindo melhor álbum do ano por "The Tortured Poets Department", mas saiu de mãos vazias. Ela possui um histórico de 14 vitórias na premiação e, só em 2024, recebeu seis gramofones.



Também indicada a seis categorias, Billie Eilish concorria com seu álbum "Hit Me Hard and Soft" e o hit "Birds of a Feather". Ela já venceu dois Oscar de melhor canção original, em 2022 e 2024 com "No Time to Die" e "What Was I Made For", respectivamente, e acumula nove Grammys.

Publicidade



Anitta, que concorria a melhor álbum latino com "Funk Generation", perdeu para Shakira e seu álbum "Las Mujeres Ya No Lloran". Milton Nascimento -que foi barrado da cerimônia- foi indicado junto de Esperanza Spalding por "Milton + esperanza", mas perdeu para Samara Joy.



Outras estrelas que saíram sem nenhuma estatueta foram Ariana Grande, que concorria a três, e Jack Antonoff, produtor de Sabrina Carpenter e Taylor Swift, que competia em sete categorias. A banda Metallica, que já ganhou sete vezes melhor performance de metal e concorria com "Screaming Suicide" também foi esnobada.

Publicidade



Charli XCX recebeu três estatuetas -melhor gravação dance pop, por "Von Dutch", e melhor álbum dance/eletrônica e melhor pacote de gravação por "Brat"-, mas não recebeu nenhum dos principais prêmios da noite, apesar de ter sido indicada a oito categorias.





