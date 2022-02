Larissa e Eslovênia já se conheciam e revelam amiga em comum

Os participantes do Big Brother Brasil 22 conheceram, na manhã desta sexta-feira (11), dois novos possíveis participantes da Casa. E para surpresa de todos, Eslovênia e Larissa já se conheciam. Ambas são pernambucanas e revelaram ter amigos em comum.

Larissa está na Casa de Vidro com Gustavo, e ambos poderão se juntar aos demais participantes se o público assim o quiser. Os dois poderão entrar na Casa no próximo domingo (13), com imunidade e votando juntos em um participante na formação do Paredão.

A Casa de Vidro foi revelada aos demais brothers na manhã desta sexta, após Douglas apertar um botão colocado no gramado. Logo, todos foram ao local para entender o que estava acontecendo. Entre muitas teorias, Larissa e Eslô mencionaram uma amiga, chamada Alícia, que teriam em comum.



Segundo as primeiras informações passadas por Larissa e Gustavo, eles foram confinados na última sexta-feira (4). Larissa confessou, inclusive, que vinha assistindo ao programa, tendo visto até o dia 2. "De uma semana para cá a gente não sabe de nada", afirmou ela.



A informação de que eles estavam assistindo ao reality preocupou alguns brothers. Larissa revelou à Pedro Scooby que ele "está muito bem" e avisou aos brothers que BBB 22 não é um acampamento, mas entretenimento. "Quando alguém sair, não cantem", afirmou ela, acrescentando que eles foram zoados.

"Bora botar essa casa para ferver", afirmou Larissa. Já Gustavo defendeu Rodrigo, já eliminado do programa, afirmando que ele "saiu ídolo". "Estou muito chocado, muito em choque", afirmou Tiago.



Entre muitas conversas e especulações, os dois novos brothers destacaram que Maria foi a única participante que não foi até a Casa de Vidro. A dupla, que se conheceu apenas na manhã desta sexta, afirmou não saber qual será a dinâmica para entrar definitivamente no programa.