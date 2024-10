Linha direta para vítimas de Diddy recebeu 12 mil denúncias em um único dia

A linha exclusiva para denúncias contra Sean 'Diddy' Combs, 54, vem batendo recordes de contatos desde que foi criada pelo advogado Tony Buzbee, um dos principais responsáveis por apurar os supostos crimes cometidos pelo rapper.



Entre terça (1º) e quarta-feira (2), foram recebidas 12 mil chamadas em um espaço de 24 horas, segundo o advogado. O recorde aconteceu depois de uma coletiva de imprensa realizada por Buzbee, na qual ele destacou a existência do canal.

Nos primeiros dez dias de criação da linha, 3,2 mil chamadas haviam sido computadas. "Nossa responsabilidade é examinar cada ligação e assegurar que estamos identificando as vítimas e testemunhas, além de coletar evidências", afirmou o advogado, que conta com uma equipe de cerca de cem pessoas para receber e apurar as denúncias.



Buzbee afirma já ter reunido evidências suficientes para abrir 120 processos contra Diddy por abuso sexual. 25 desses denunciantes tinham entre 9 e 15 anos quando os crimes teriam ocorrido.



Um dos casos relatados vem de um homem que, aos 9 anos, teria sido abusado por Diddy. "Um indivíduo, que tinha 9 anos na época, foi levado para uma audição na cidade de Nova York com a Bad Boy Records. Ele foi abusado sexualmente por Sean Combs e várias outras pessoas no estúdio, em troca da promessa de um contrato com a gravadora."