Luana Piovani critica Scooby e elogia Cintia Dicker nos cuidados com os filhos

Enquanto Pedro Scooby participava do Jogo da Discórdia no BBB 22 na noite desta segunda (7), Luana Piovani destacou no Instagram a parceria com Cintia Dicker, atual mulher do surfista, e que está dividindo com ela o cuidado com os três filhos do ex-casal.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"As crianças estão melhor cuidadas com a Cintia do que com o próprio pai", disse Piovani no Stories. A atriz e apresentadora afirmou que os três filhos voltaram para a casa dela após passarem um mês com a madrasta com "as unhas cortadas, cheias de roupas novas" e seguindo em todas as atividades que devem fazer como fisioterapia e aulas particulares. "Um sucesso total e absoluto", disse ela. No vídeo aparecia a frase em inglês "mulheres empoderando mulheres".

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Acha que Pedro está ligando pro cabelo? Acha que Pedro está ligando para unha? Acha que Pedro acha que o Dom precisa fazer fisioterapia? 'Ai que besteira essa história do quadril ficar meio torto'. Tudo é besteira, sabe. E assim eu vou tentando ganhar minhas guerras e batalhas", completou Luana.





"Foi só botar na mão de duas mulheres que o negócio foi de vento em popa! É ponto para as meninas, e as meninas disparam na frente, hashtag #minhagratidão. E eu vim contar, porque tinha certeza que vocês todos, todas e todes iam ficar muito orgulhosos e muito felizes por mim", concluiu.