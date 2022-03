Luana Piovani volta atrás após atacar Arthur Aguiar por traições

A atriz Luana Piovani, 45, voltou atrás após se envolver em polêmica com Arthur Aguiar, 33, e a mulher Maíra Cardi, 38, após o resultado do último paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo), na terça-feira (8). Ela mostrou indignação com a decisão do público de eliminar Jade Picon do reality e deixar o ator, que traiu a esposa várias vezes.



Piovani mudou de opinião após um seguidor alertar que Jade foi eliminada do programa devido ao comportamento dela no confinamento. Ela admitiu que não assiste ao programa e pensou que a influenciadora tinha sido eliminada pelo discurso de que doaria o dinheiro do prêmio para cinco instituições carentes.



"Ok, então. Achei que fosse pela doação. Não assisto mesmo, peguei só a repercussão da fala dela sobre a doação. Famoso 'bonde andando e quis sentar na janelinha'... Grata pela troca", escreveu Piovani nas redes sociais.



Após Arthur sobreviver ao paredão que eliminou Jade Picon, Piovani disse em seu Instagram: "Vocês tiraram uma mulher no Dia Internacional da Mulher e deixaram ficar na casa um rapaz que traiu a sua esposa muitas vezes. Não que a gente tenha que ter raiva do rapaz, imagina. Afinal de contas, a mulher dele o ama, eles são felizes graças a Deus, mas é só para vocês pensarem na atitude de vocês".

Em resposta, Cardi disse que ficou "super triste" com a fala, porque Piovani seria uma das mulheres que ela mais admira. "Acho ela uma mulher incrível, inteligente, uma mãezona. [...] Eu realmente admiro ela, a coragem, ela fala o que pensa. Sou muito parecida. [...] Só que a partir do momento que falamos o que pensamos, a gente ouve o que os outros pensam", disse a coach em vídeo no Instagram.



"Luana, não gostei do seu posicionamento. Foi feio o fato de você ter falado dessa maneira, 'ai, vocês escolheram para ficar um cara que traiu várias vezes a mulher'. Você não tem boca para falar sobre isso, você traiu também, e também admitiu que traiu, inclusive falou que se sentiu culpada. Quem tem telhado de vidro fica quieta. Você está acostumada a fazer barraco por aí, eu também", continuou. "Se você for comprar uma briga aqui fora, eu vou lutar. Vou lutar também pelo meu marido, pela minha família. [...] Você quando traiu o Rodrigo saiu em tudo quanto lugar. Fica quieta sobre esse assunto".



Na fala, Cardi se referiu à traição de Piovani durante o namoro com Rodrigo Santoro, 46, que durou de 1997 a 2000.