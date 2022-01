Luciano Huck deseja boa sorte a Faustão em dia de estreia na Band

Luciano Huck, 50, usou as redes sociais nesta segunda -feira (17) para homenagear Fausto Silva, 71. O marido de Angélica, 48, publicou uma foto dos dois abraçados e desejou boa sorte no novo programa do colega, o Faustão na Band.





Faustão assinou contrato com a Band, onde já havia apresentado o Perdidos na Noite nos anos 1980, no ano passado, após decidir encerrar seu ciclo de mais de 30 anos na Globo. Após o acordo com a nova emissora ser revelado, ele acabou sendo tirado do ar antes do final do contrato, que foi até o dia 31 de dezembro.





Huck assumiu o Domingão, atração que perdeu o "do Faustão", em setembro, após Tiago Leifert, 41, ficar na função temporariamente –durante parte do tempo, o programa se chamou apenas Super Dança dos Famosos.