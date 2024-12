Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciam que esperam uma menina

Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciaram, na tarde desta terça-feira (17), o sexo do primeiro bebê do casal: uma menina. A revelação aconteceu durante uma festa para familiares e amigos em uma mansão na zona oeste do Rio de Janeiro. Com o tema "Vale Encantado do Baby Brumilla", o evento contou até com uma roda de samba antes do momento mais aguardado da celebração.





Vestidos de branco, os convidados formaram um círculo ao redor de um palco decorado com flores e balões, onde Ludmilla e Brunna ficaram posicionadas. Uma contagem regressiva marcou o anúncio, acompanhado de efeitos visuais, fumaça e tinta rosa, confirmando que o bebê é uma menina.





"É menina! A sobrinha de vocês está chegando aí", publicou Ludmilla nos Stories. "Meu mundo está cor-de-rosa", disse Brunna Gonçalves. O casal fez uma publicação conjunta nas redes sociais, na qual recebeu felicitações de seguidores e famosos.





O anúncio da gravidez de Brunna Gonçalves foi feito durante o show Numanice 3, no início de novembro, em São Paulo. Na ocasião, Ludmilla demonstrou sua emoção ao compartilhar a novidade com o público. "Eu vou ser mãe," declarou a cantora repetidas vezes durante a apresentação. Brunna e Ludmilla estão juntas desde 2017, mas só assumiram a relação publicamente em 2019, mesmo ano em que se casaram.





A gravidez ocorreu por meio do método conhecido como Ropa, sigla para Reception of Oocytes from Partner (em tradução livre, Recepção de Oócito da Parceira). O óvulo de Ludmilla foi fecundado pelo sêmen de um doador, por meio de fertilização in vitro, e transferido, em seguida, para o útero de Brunna.