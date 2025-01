Lula telefona para Fernanda Torres, festeja o Globo de Ouro e lembra o 8 de janeiro

O presidente Lula e a primeira-dama Janja telefonaram para Fernanda Torres nesta segunda-feira, depois da consagração da artista como melhor atriz de drama no Globo de Ouro. Lula e Janja já haviam parabenizado Torres publicamente em suas redes sociais. A ligação foi um gesto adicional de aceno à filha de Fernanda Montenegro. O vídeo da conversa foi publicado no fim da noite no Instagram da primeira-dama.





Na conversa, Lula parabeniza Torres pela conquista e destaca que a vitória foi importante, já que coincide com a semana do dia 8, que marca dois anos dos ataques a Brasília em 8 de janeiro de 2023. Já Torres agradece e destaca que a premiação é um ganho para a cultura brasileira.





"Você, querida, você merece. Já merecia antes. Eu fico imaginando como é que sua mãe ficou. Eu fico imaginando o orgulho da filha querida, da filha artista. Isso dois dias antes de a gente fazer o ato em defesa da democracia", diz Lula.





Torres responde que é "tão bonito vir esse prêmio agora, em uma hora dessa". "Uma coisa tão linda para a cultura, para a arte, que foi tão atacada. A democracia merece esse filme."





A atriz ainda destaca os nomes de Eunice Paiva, que interpretou no filme, e Marcelo Rubens Paiva, autor do livro "Ainda Estou Aqui", inspiração para o filme de Walter Salles.





VENCEDORA





Fernanda Torres se tornou a primeira brasileira a vencer um Globo de Ouro na madrugada desta segunda-feira, na categoria melhor atriz de drama.