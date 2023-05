Macacão de Beyoncé com detalhes estratégicos em preto chama a atenção em estreia de turnê

A volta aos palcos de Beyoncé após sete anos mexeu com a internet. A cantora fez o primeiro show da "Renaissance World Tour", na quarta-feira (10), em Estocolmo, capital da Suécia. A apresentação teve duração de três horas e lotou o estádio.





Um dos detalhes que os internautas repercutiram foram os looks usados pela cantora. Um deles foi um macacão transparente com pedrarias e com a costura de duas mãos estrategicamente posicionadas. Uma delas, com unhas pintadas de vermelho, cobria a parte do colo da cantora, outra descia pelo quadril e duas estavam posicionadas nas pernas de Beyoncé.





A peça é da marca espanhola Loewe e foi criada pelo diretor criativo Jonathan Anderson. A vestimenta foi foi apresentada como parte da coleção outono-inverno 2022 da marca, que estreou na Paris Fashion Week no ano passado. Na ocasião, o modelo foi usado como um vestido.

Mesmo o show em outro país, os brasileiros marcaram presença na estreia. A diva pop notou algumas bandeiras do país na plateia e disse "vejo que o Brasil está na casa". Um dos representantes do Brasil foi Marcus Majella e Thales Bretas, o viúvo de Paulo Gustavo, que acompanharam o show em uma área especial: perto do palco.





Eles compraram entradas avaliadas em R$ 15 mil, que davam acesso a lugares privilegiados, onde a cantora circulou por vários momentos.