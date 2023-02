Beyoncé anuncia sua primeira turnê após cinco anos

A cantora Beyoncé, 41, anunciou nesta quarta-feira (01) a turnê mundial que servirá como promoção de seu sétimo álbum de estúdio, o aclamado "Renaissance".





Até o momento, foram anunciadas apenas datas na América do Norte e na Europa. Os shows têm início no dia 10 de maio em Estocolmo, na Suécia, e a última data marcada foi para o dia 27 de setembro em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

A última turnê da artista foi a "On The Run Tour", que ocorreu em 2018 em parceria com o rapper Jay-Z. Já a última vez que Beyoncé esteve no Brasil foi em 2013, durante uma apresentação no Rock In Rio.

Beyoncé é mundialmente reconhecida por suas performances, além de ser a artista que mais recebeu indicações na história do "Grammy Awards", principal prêmio da indústria fonográfica, com 88 indicações.

Confira o anuncio: