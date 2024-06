Mãe de Marília Mendonça sofre acidente de carro com o marido; ninguém se feriu gravemente

Ruth Dias, conhecida como Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, sofreu um acidente de carro na noite da última quarta-feira (5).



A assessoria de imprensa da família afirmou que a empresária e o marido, Deyvid Fabrício, estão bem e que ninguém se feriu gravemente.



Segundo o portal Leo Dias, o carro do casal colidiu contra um caminhão. Ruth e Deyvid saíram de Goiânia com destino a São Paulo. O local do acidente não foi informado.



Ruth perdeu a filha em novembro de 2021, em um acidente de avião. A cantora sertaneja, que estava no auge da carreira, deixou o filho Leonardo, de um ano e 11 meses. Ruth é quem cria o neto em guarda compartilhada com o pai dele, Murilo Huff.