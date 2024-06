Centro de Tratamento de Queimados de Londrina promove campanha Junho Laranja

O CTQ (Centro de Tratamento de Queimados, do Hospital Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina), promove a campanha Junho Laranja, para orientar sobre as formas de prevenção contra queimaduras. A campanha é nacional, concebida pela SBQ (Sociedade Brasileira de Queimaduras) e tem como tema central “Queimaduras? Na minha casa não!"





A temática a ser trabalhada são os acidentes domésticos, visto que 70% dos casos com queimaduras ocorrem neste ambiente, tendo crianças e idosos como principais vítimas. Confira abaixo dicas de prevenção.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Temos que trabalhar a educação mesmo, para todas as idades. Ensinar os responsáveis a prevenir queimaduras nas crianças e ensinar elas também a se cuidarem. Chamar a atenção para o cuidado com os idosos, porque com eles os acidentes acabam acontecendo mais em razão da perda de força e alterações cognitivas também”, observa a vice-presidente da SBQ, Kelly de Araújo.





Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de um milhão de queimaduras ocorrem anualmente no Brasil. As queimaduras provocaram 19.772 mortes entre 2015 e 2020 no Brasil, sendo 53,3% térmicas e 46,1% elétricas.

Publicidade





Concurso de desenho





Publicidade

Uma das ações promovidas pelo Centro de Tratamento de Queimados de Londrina é o concurso de desenho para crianças até 10 anos, cujo objetivo é despertar nelas a consciência dos perigos dos materiais inflamáveis e prevenção a queimaduras. O regulamento completo e link para inscrição estão disponíveis no instagram @huueloficial e facebook.com/huuel





Os desenhos vão ser recebidos apenas online, pelo link do “Google forms” https://abrir.link/EuIri, na forma digitalizada ou foto nítida até 23 de junho. Depois serão disponibilizados em um álbum na página do Facebook do Hospital Universitário sem identificação de autoria, sendo eleito o vencedor do concurso o desenho mais curtido na página do HU-UEL, até 16h de 01 de julho. A partir daí o autor do desenho terá o nome divulgado e será capa do Facebook do Centro de Tratamentos de Queimados (@ctqhuuel) durante o mês de julho.





Leia mais sobre os cuidados a serem tomados na Folha de Londrina: