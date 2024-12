Maiara é pedida em casamento pelo namorado na festa de Virginia Fonseca

Maiara, dupla com Maraisa, foi pedida em casamento pelo atual namorado, Mohamed Nassar, durante a festa de 50 milhões de seguidores de Virginia Fonseca.





O QUE ACONTECEU





A cantora foi surpreendida pelo namorado no palco do evento, que aconteceu na noite da última quarta (18).





O empresário estava em meio ao público e subiu ao palco para fazer o pedido. Ele beijou Maiara, se ajoelhou e colocou um anel improvisado no dedo da cantora. "Aceita casar comigo?", disse ele. "Eu aceito", respondeu Maiara.





O UOL apurou que o relacionamento entre os dois é recente.Maiara foi vista de mãos dadas com o novo namorado no cruzeiro da dupla sertaneja, no início de dezembro.





Nassar é dono de uma loja de eletrônicos em um shopping no Paraguai. Segundo Leo Dias, a dupla se conheceu enquanto Maiara e Maraisa se apresentaram no país.