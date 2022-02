Maíra Cardi diz que filha não assiste ao reality e sente falta de Arthur

A influenciadora digital Maíra Cardi, 38, contou em seu Instagram que sua filha Sophia, 3, fruto do relacionamento com o ator Arthur Aguiar, sente muita falta do pai, que está confinado na 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE



Ela explica que há dias em que Sophia chama por Arthur antes de dormir, e ao perceber sua ausência chora. "Ela não assiste [ao Big Brother], não é o tipo de programa para ela que tem 3 anos", completa a influenciadora fitness.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade



"[Ela] sente falta dele, chama para dormir, às vezes chora, não entende não. A gente explica, mas entender de verdade só quando ela crescer", completa. Cardi ainda comenta que a decisão de aceitar o convite para ir ao reality foi muito difícil para Arthur.



"Tudo na vida é feito de escolhas, não foi fácil ele escolher ir, deixar a filha, abrir uma lacuna de tempo sem ela na vida dele, ficar longe de quem ama, se expor para o Brasil inteiro ver, julgar e falar, se arriscar...", explicou ela, no Instagram.



Porém, Cardi diz que o marido pensou nas oportunidades de trabalho que poderiam surgir após sua participação no programa. "Tem muita coisa boa, e foi por ela [Sophia] que ele decidiu ir. Não se pode ter tudo", concluiu.

Continua depois da publicidade



Recentemente, Cardi virou assunto nas redes sociais por se revoltar ao ver Arthur comendo pão durante o confinamento. "Amor, você não podia ter comido pão!", disse ela em um vídeo publicado nas redes sociais. "Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho."



"Nove quilos se foram à toa. Trinta dias batalhando nesse corpinho para estar aí bonito, à mostra, para todo o Brasil ver. E você comeu pão! Não faça isso". Cardi se apresenta como "empresária do emagrecimento".



A ex-BBB vende um programa que envolve cardápios e treinamentos personalizados, além de "acolhimento especial 24 horas" por meio da internet. Nas redes sociais, costuma dar dicas sobre o assunto.