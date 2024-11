Mari Saad lança marca de maquiagem e sofre críticas por falta de inclusão racial

Agora empresária, a influenciadora Mariana Saad lançou no último dia 28 a Mascavo, uma marca de maquiagem "para quem busca uma relação mais genuína e consciente com sua própria imagem". Uma semana após o lançamento, nesta segunda-feira (4) a influencer foi bombardeada por críticas de consumidores que afirmam que os produtos não atendem a pessoas negras retintas e acusam a marca de racismo e exclusão racial.





Dos produtos lançados –quatro contornos, três iluminadores em bastão e dois bronzeadores em pó–, nenhum funciona para quem tem a pele mais escura.





Em pronunciamentos nas redes sociais, Mari Saad disse que ainda lançará novas cores e pediu desculpas.

A influenciadora começou na carreira gravando vídeos de maquiagem no YouTube e a estreia de sua marca era aguardada por seguidores. O lançamento também marcaria seu retorno ao mercado de beleza após o rompimento da parceria com a Océane. A marca tornou Mari uma das queridinhas do mercado e tinha uma gama extensa de produtos, de maquiagem a pincéis, mas pecava nas tonalidades, que não atendiam o público negro.





Enquanto no Instagram da marca e da própria Mariana Saad apenas influenciadoras brancas abriam e testavam os produtos da Mascavo, no TikTok os itens eram testados por mulheres negras.





Uma delas foi Mirella Qualha, influenciadora especializada em maquiagem. Ela comprou o tom mais escuro dos quatro contornos disponíveis e mostrou que o produto sumiu em sua pele –ou seja, não funcionou. Outra crítica feita por Mirella é de que a cor do produto é diferente das imagens no site.





Em um primeiro pronunciamento, Mariana Saad afirmou que os produtos ganharão novas cores e que isso já estava nos planos. "Nenhuma empresa nasce 100% robusta." Ela também disse que pessoas com "fototipo escuro", ao usar o bronzer (bronzeador em pós), não veriam tanto o bronzeamento, mas a cintilância, e que o produto poderia ser usado como sombra ou iluminador.





Mirella foi então tirar a prova. Relatou, porém, que o bronzer ficou acinzentado em sua pele e que mal dava para ver o brilho. "Esse é o meu compromisso como influenciadora de beleza: mostrar se aquilo que a marca está prometendo é real ou não", afirmou.





Em outro vídeo sobre a Mascavo, Mirella chamou a atenção de Golloria, influenciadora nascida no Sudão do Sul que vive nos Estados Unidos e é conhecida por suas resenhas de produtos para peles retintas. Foi aí que a polêmica ganhou cenário internacional.





Golloria viralizou mostrando uma base da marca Youthforia que era literalmente preta –sem nenhum outro pigmento adicional, quente ou frio. Também chegou a criticar os blushes de Hailey Bieber, it girl cuja marca Rhode caiu no gosto de muitas mulheres. Após o vídeo, Hailey entrou em contato com Golloria e lançou mais dois tons do produto.





Golloria comentou no vídeo de Mirella e também reclamou nos stories de seu Instagram.





"Essas marcas são tão desrespeitosas", escreveu. "Muito constrangedor, até sinistro". Também comentou em um post da Mascavo: "Vamos falar dos bronzers, contornos. Vamos trazer a vergonha de novo e deixar essa vergonha nos levar de volta ao laboratório e rápido."





Diante dessa repercussão, Mariana Saad fez outro pronunciamento e pediu desculpas.





"Estou aqui para pedir as minhas sinceras desculpas para todo mundo que eu magoei", disse. "Quando comecei esse projeto, não existia outra coisa senão a inclusão, fazer com que todas as pessoas se sentissem representadas. Errei muito em não esperar que a cartela desses produtos fosse desenvolvida de forma completa e tomei a decisão errada de lançar", acrescentou. "Estou aqui para me comprometer com o meu trabalho e a entrega desse portfólio inclusivo que a marca tem que ter."





Devido à polêmica envolvendo a marca de maquiagem, a curiosidade dos brasileiros a respeito de "bronzer" aumentou. Dados do Google Trends mostram que o produto, já popular na internet, atingiu um pico de buscas nesta semana. As consultas frequentes associadas ao bronzer incluem "mascavo" e "mari saad mascavo".





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.