MC Guimê se manifesta após desabafo de Lexa sobre dívida e rebate críticas

MC Guimê, 31, quebrou o silêncio nesta segunda-feira (30) após um desabafo de Lexa, 29. A cantora lamentou ter que arcar com uma dívida feita na época em que ela e o funkeiro eram casados.



O músico foi condenado por não pagar parcelas da mansão luxuosa em que ele e Lexa moravam quando eram casados. A dívida total é estimada em cerca de R$ 2,9 milhões.

Agora, Guimê falou que não quer discutir o assunto por meio da internet. "Serei breve pra não tomar muito nosso tempo, ok? Entendo que um processo judicial que será resolvido somente em um âmbito judicial não deve ser debatido nas redes sociais", escreveu ele em um story do Instagram.



"Aqui não traremos soluções para o problema. Sendo assim, os advogados responsáveis pela defesa continuarão lutando pelos nossos direitos."

O funkeiro rebateu críticas sobre seu caso. "Para as pessoas que estão cheias de ódio em seus corações, criticando severamente, com raiva, comentando suas opiniões que não ajudarão em nada no caso, desejo que Deus traga paz e luz a vocês", afirmou.



O MC pediu que as pessoas não se intrometam no imbróglio. "Não entrem em conflitos alheios e em discussões que não sabem 100% do que se passa. Cada um tem sua própria vida pra cuidar e isso já deveria ser o bastante", concluiu Guimê.



Em seu desabafo no último sábado (28), Lexa disse já ter tentado entrar em um acordo para sanar a dívida, mas afirmou haver falta de envolvimento de Guimê no caso. Como os dois eram casados em comunhão universal de bens, a parte credora quer responsabilizar a cantora pela dívida. "Não aguento mais esse assunto", lamentou a artista.