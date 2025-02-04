MC Melody comemora aniversário de 18 anos com carro de luxo

Melody está comemorando 18 anos de idade nesta terça-feira (4).
A cantora compartilhou uma foto no Instagram para comemorar a data. Na foto, aparece com balões formando o número dezoito, enquanto está encostada em um carro de luxo.
Na legenda, Melody comemorou a maioridade. "Dezoitei", escreveu. A foto foi tirada na frente da mansão em que a cantora mora em São Paulo.
Belinho, empresário e pai dela, já mostrou detalhes desta mansão antes. Além de dois andares e uma enorme piscina, a família comemora diversos carros de luxo, e até uma limusine.
Melody ficou conhecida quando criança. Ela tinha 8 anos quando viralizou nas redes sociais com a música "Fale de Mim", composição do pai. Desde então, lançou diversos outros hits, inclusive "Pipoco", que revelou Ana Castela ao Brasil.
