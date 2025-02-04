Pesquisar

MC Melody comemora aniversário de 18 anos com carro de luxo

UOL/Folhapress
04 fev 2025 às 17:28

Reprodução/ Instagram: @melodyoficial3
Melody está comemorando 18 anos de idade nesta terça-feira (4).

A cantora compartilhou uma foto no Instagram para comemorar a data. Na foto, aparece com balões formando o número dezoito, enquanto está encostada em um carro de luxo.

Na legenda, Melody comemorou a maioridade. "Dezoitei", escreveu. A foto foi tirada na frente da mansão em que a cantora mora em São Paulo.

Belinho, empresário e pai dela, já mostrou detalhes desta mansão antes. Além de dois andares e uma enorme piscina, a família comemora diversos carros de luxo, e até uma limusine.

Melody ficou conhecida quando criança. Ela tinha 8 anos quando viralizou nas redes sociais com a música "Fale de Mim", composição do pai. Desde então, lançou diversos outros hits, inclusive "Pipoco", que revelou Ana Castela ao Brasil.

Aniversário carro de luxo Melody cantora mansão Ana Castela
