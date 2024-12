Megan Fox conta como seus três filhos e enteado reagiram a nova gravidez

Kinoarte promove cinema ao ar livre em comemoração ao aniversário de Londrina

A Kinoarte (Instituto de Cinema e Vídeo de Londrina) promove duas sessões de cinema ao ar livre, nesta quarta-feira (4), e na próxima semana, no dia 11 de dezembro, às 19h, no Zerão - ao lado do espaço gastronômico Sabor&Ar.