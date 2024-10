Michael Schumacher é 'visto' pela primeira vez em 11 anos no casamento da filha, diz jornal

Michael Schumacher teria feito sua primeira aparição pública em 11 anos no casamento de sua filha Gina-Maria, que se casou com Iain Bethke em uma cerimônia em Maiorca, na Espanha. Segundo informações do jornal alemão Bild, o ex-piloto de Fórmula 1 estava presente no evento.



Ainda conforme o jornal, os celulares dos convidados foram confiscados durante a aparição de Schumacher. Mesmo assim, a atitude da família do ex-automobilista pode dar indícios de um movimento de abertura sobre seu estado de saúde, mantido em segredo há mais de uma década.



A aparição teria sido bastante restrita. A estrela teria ficado em uma área para convidados de confiança da família. Segundo o Bild, Schumacher viaja regularmente de helicóptero da Suíça, onde mora, para a propriedade da família na Espanha, onde há um local de pouso dedicado.



Na manhã de 29 de dezembro de 2013, Michael Schumacher, sofreu um acidente de esqui em Méribel, na França, aos 54 anos. O heptacampeão de F1 teve lesões graves ao bater a cabeça e foi mantido em coma induzido até junho de 2014, quando passou a receber cuidados em casa.