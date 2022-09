Cantor baiano acusa Anitta de xenofobia e registra boletim de ocorrência

O cantor e influencer baiano Vini Singer afirmou, nesta sexta-feira (23), ter recebido xingamentos xenofóbicos (preconceito a estrangeiros) da cantora Anitta pelo Instagram, na última segunda-feira (19), e registrou boletim de corrência no 34º departamento de polícia, em São Paulo (SP).





Em um vídeo publicado na rede social, a advogada do cantor explicou a situação. "Fomos procurados pelo Vini Singer, que nos trouxe provas de que foi vítima de racismo, tipificado como xenofobia. Fizemos todos os trâmites legais e foi lavrado um boletim de ocorrência. Nós iremos representá-lo e ajuizar uma queixa-crime junto a essa situação, pois a lei deve ser cumprida. O direito do cidadão deve ser preservado, independente se trata-se de um ofensor que é alguém público, ou não."

No boletim de ocorrência, divulgado via stories, a suposta vítima declara que mandou uma mensagem para a cantora questionando uma saia curta que ela vestia. Anitta teria respondido: "Amor, quer vir falar da minha roupa curta? Curto estilo 0% 'influenciador digital Vini Singer'? Que novela você fez? Cantor? Não conheço nenhuma música sua. Nunca ouvi falar, subcelebridade. Então, volta pra Bahia, seu baiano, que você sai ganhando, em vez de oportunar a vida dos outros. Quando você for reconhecido no internacional, a gente troca um papo, ok?"





No Twitter, o influenciador comentou o assunto. "Cara Anitta, eu tenho muito orgulho e respeito da Bahia. Sou apaixonado por Trancoso. Minha vó era uma mulher baiana e sempre tive orgulho disso. Isto me machucou muito, acho que a lei tem que ser cumprida. Todos nós somos humanos e temos sentimentos. Estou muito triste com isto", iniciou. "Vocês podem me ofender em tudo, Brasil. Falar das minhas roupas, do meu cabelo e vir com palavras de baixo calão. Mas não ofenda a Bahia que é um lugar maravilhoso. Não podemos diminuir as pessoas, somos todos iguais", encerrou.

Além de fotos de viagens luxuosas e com figuras conhecidas da alta sociedade brasileira, como Chiquinho Scarpa e Val Marchiori, Singer utiliza as suas redes sociais para fazer campanha para o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), nome criticado por Anitta.







Após as polêmicas e o registro do boletim de ocorrência, a assessoria do cantor publicou que ele ficará afastado das redes sociais devido às críticas do público. Anitta ainda não se pronunciou sobre a acusação. Confira, abaixo, o vídeo publicado no Instagram e a nota oficial da assessoria jurídica de Vini Singer.

