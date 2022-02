Morre aos 43 anos, Paulinha Abelha, vocalista do grupo Calcinha Preta

"Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos. Ela estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados das equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia", complementou o hospital no informe.

Paulinha Abelha, vocalista do grupo Calcinha Preta, morreu nesta quarta-feira (23) aos 43 anos, confirmou a assessoria de imprensa do grupo. Internada em um hospital de Sergipe desde o dia 11, a cantora apresentou piora clínica nos últimos dias e estava em coma .

CARREIRA E VOLTA AO CALCINHA PRETA





Nascida em 16 de agosto de 1978, Paula de Menezes Nascimento é natural do interior de Sergipe. Ela iniciou a carreira musical aos 12 anos, cantando em bandas locais e trios elétricos em pequenas cidades sergipanas.





Antes do Calcinha Preta, ela chegou a tentar a carreira com outros grupos, criados por ela. Por 3 anos, cantou na banda Flor de Mel, um investimento próprio que precisou interromper pela falta de recursos financeiros, tanto dela quanto de seus pais.





Apesar da tristeza, Paulinha não desistiu, e pouco tempo depois foi selecionada para integrar a banda Panela de Barro. Ela ficou no grupo por mais três anos, período em que ganhou experiência e habilidade com o público.





O destaque a nível nacional, no entanto, veio a partir de 1998, quando ela entrou para o Calcinha Preta após ser descoberta pelo empresário Gilton Andrade. O grupo, que é um dos maiores nomes do forró eletrônico, foi formado em 8 de dezembro de 1995 e, desde então, já passou por diversas formações.





Paulinha deixou a banda duas vezes ao longo de sua carreira.





A primeira foi em 2010, quando tentou criar um outro projeto com demais ex-integrantes do grupo, GDO do Forró. O projeto durou apenas poucos meses e, em agosto do mesmo ano, ela formou a dupla Paulinha & Marlus, com o então marido, Marlus Viana. Em 2014, ambos retornaram ao Calcinha Preta.





Esse retorno foi breve. Paulinha decidiu novamente seguir outros projetos em 2016. Ela criou o trio Gigantes do Brasil, junto aos também vocalistas Silvana Aquino e Daniel Diau. O trio, no entanto, durou menos de um ano, e em dezembro de 2016, ela formou o duo Silvânia & Paulinha.





Em 2018, tanto Paulinha quanto Silvânia retornaram de vez para o Calcinha Preta, e permaneceram no grupo desde então. Atualmente, os vocalistas são Daniel Diau, Silvânia Aquino, Paulinha Abelha e Bell Oliver. A banda é conhecida pelo forró romântico e as superproduções para os shows.





Com o Calcinha Preta, Paulinha participou de gravações de sucesso, como "Louca por Ti", "Ainda te Amo" e "Abro o Meu Coração".