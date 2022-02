Paulinha, do Calcinha Preta, é transferida de hospital; ela segue em coma

Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta, foi transferida na noite de desta quinta-feira (17) do Hospital Unimed, em Aracaju, para o Hospital Primavera, na mesma cidade. A informação foi confirmada pela assessoria da banda. A cantora está internada desde sexta-feira (11), e entrou em coma na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na tarde de quinta.

Segundo a equipe, Paulinha está com uma bactéria no cérebro. Ela estava em turnê com a banda em São Paulo quando passou mal e foi hospitalizada assim que desembarcou na capital sergipana.

A reportagem apurou que Paulinha foi diagnosticada com um quadro de insuficiência renal, que é quando os rins perdem a capacidade de efetuar as funções básicas, e passava por uma terapia dialítica, sendo acompanhada por uma equipe médica especializada.





A família da cantora deseja que ela seja tratada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, porém, por instabilidade neurológica, Paulinha não está em condições clínicas seguras para realizar a transferência aérea.





FAKE NEWS

Na quinta, Marlus Viana, ex-marido da cantora e ex-vocalista da Calcinha Preta, repudiou as fake news que circulam em redes sociais que declaravam que a artista havia sofrido morte cerebral.





"Eu a vi hoje e ela está com um semblante bom, tranquila. Saí muito mais confiante do que entrei aqui no hospital. O que foi passado para mim é que não existe nada relacionado a morte cerebral como circula nas redes sociais. As únicas fontes oficiais de informação sobre o quadro clínico dela serão por meio do Instagram da Calcinha Preta e do próprio Instagram de Paulinha".





O vocalista também contou durante a entrevista que ela irá ao novo hospital para ter acesso a uma estrutura mais completa, com tomografias computadorizadas e ressonância magnética.