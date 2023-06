Morre Astrud Gilberto, cantora que levou 'Garota de Ipanema' para o mundo

Astrud Gilberto, uma das vozes da bossa nova mais conhecidas internacionalmente, morreu aos 83 anos. A informação foi compartilhada pelo perfil de sua neta, Sofia Gilberto, de sete anos, nas redes sociais.





"Venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje. E está ao lado do meu avô João Gilberto", diz o texto publicado no perfil.

Publicidade

Publicidade





Astrud Gilberto ficou conhecida mundialmente por ter cantado "The Girl from Ipanema", a versão em inglês do clássico "Garota de Ipanema". Por esse registro, se tornou a primeira brasileira e a primeira mulher a ganhar o Grammy de música do ano, nos Estados Unidos, ao lado do saxofonista Stan Getz, em 1965.





Naquele ano, o álbum "Getz/Gilberto", parceria do músico americano com João Gilberto e vocais de Astrud Gilberto, ganhou o prêmio de disco do ano. A cantora ainda foi indicada na categoria de artista revelação - a mesma de Anitta este ano -, em que foi derrotada pelos Beatles, e em melhor performance vocal feminina, esta vencida por Barbra Streisand.

Publicidade





Nascida em Salvador, em 29 de março de 1940, Astrud Evangelina Weinert se mudou ainda para o Rio de Janeiro e foi casada com João Gilberto entre 1959 e 1964. Além de pegar o sobrenome do pai da bossa nova, ela começou a cantar em 1960, quando já estava com ele.





Astrud estava presente e cantou com João Gilberto no show "A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor", na antiga Faculdade de Arquitetura, no Rio de Janeiro, em 1960. A apresentação, organizada por Ronaldo Bôscoli e que teve de Johnny Alf a Elza Soares, foi segundo Ruy Castro - autor do livro "Chega de Saudade" e colunista da Folha - o último espetáculo amador da bossa nova.

Publicidade





Assim como Tom Jobim, Astrud é uma das artistas presentes em "Getz/Gilberto", álbum que marcou a aproximação da bossa nova com o jazz e também a entrada do gênero brasileiro no mercado americano.





Além de "The Girl from Ipanema", ela deu voz a "Quiet Night of Quiet Stars", versão em inglês para "Corcovado", no disco clássico. A cantora tinha 23 anos quando fez as gravações, muito conhecidas mundialmente até hoje.

Publicidade





Astrud conheceu João Gilberto através da cantora Nara Leão, de quem era amiga. Eles moraram em Ipanema e em Nova York, e tiveram um filho juntos, João Marcelo Gilberto, de 63 anos, que é pai de Sofia. Depois da separação, ela continuou morando nos Estados Unidos.





A baiana, que é filha de mãe brasileira com pai alemão, ficou conhecida ao longo da carreira principalmente pelas gravações de bossa nova em inglês. Seu álbum mais conhecido é "The Astrud Gilberto Album", de 1965, que tem Tom Jobim no violão e João Donato no piano.

Publicidade