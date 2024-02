Morre Wilsinho Fittipaldi, ícone do automobilismo brasileiro, aos 80 anos

Wilson Fittipaldi Jr, pioneiro no automobilismo brasileiro e ex-piloto da Fórmula 1, morreu nesta sexta-feira (23) aos 80 anos, pouco menos de dois meses após passar mal.





Wilsinho teve uma parada cardíaca no dia 25 de dezembro e estava internado em São Paulo desde então. Ele foi encaminhado à unidade da Prevent Senior no Itaim, bairro da capital paulista, e reanimado no pronto-socorro do hospital.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O ex-piloto engasgou com um pedaço de carne no almoço do último Natal. A data era também o dia de seu aniversário.





Familiares não conseguiram retirar o alimento, e ele teve uma parada cardíaca. A informação foi confirmada ao UOL por uma pessoa próxima à família Fittipaldi.

Publicidade





Wilsinho ficou sedado e intubado. O irmão de Emerson Fittipaldi passou por uma tentativa de retirar a sedação para acordar, mas começou a ter espasmos.