Mulher de ex-jogardor Kaká lamenta aborto espontâneo

Mulher do ex-jogador Kaká, Carol Dias Leite revelou nesta quarta-feira (2) que sofreu um aborto espontâneo. A modelo e empresária estava esperando a segunda filha com o esportista –os dois já são pais de Esther, que tem 1 ano; Kaká também é pai de Luca, 13, e Isabella, 10, do primeiro casamento.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais. Carol publicou um vídeo com cenas do chá de revelação do sexo da bebê, realizado recentemente, e dividiu a notícia com os seguidores. "Quando ouvia sobre mulheres que perderam seus bebês ainda no ventre, eu logo tentava imaginar a dor, mas não podia sentir de fato essa dor", comentou ela.

"Também cheguei a pensar que algumas frases como 'ah, mas pelo menos o bebê não tinha nascido ainda' pudessem ajudar... Mas a verdade é que a nossa filha já estava comigo assim que descobrimos a gravidez", afirmou. "Ela já fazia parte da nossa vida, dos nossos planos. Ela foi sonhada, desejada e já era muito amada!"





Carol disse que ainda está em choque com a perda. "Ainda me encontro meio perdida, no modo avião, ainda tenho a sensação de que falta um pedaço de mim", lamentou. "Ainda acordo durante a noite, ainda tenho algumas crises, ainda coloco a mão na barriga como se ela estivesse lá, ainda falo o nome dela como se ela estivesse comigo. Não está tudo bem ainda... Ainda! Mas vai ficar!"





Ela também se solidarizou com outras mulheres que passaram pelo mesmo. "Quero direcionar os meus sentimentos, meus pensamentos e minhas orações a todas as mães, pais e pessoas que fazem esse papel na vida de alguém, que possam encontrar uma força inabalável para serem fontes inesgotáveis de amor incondicional", escreveu. "E aos que perderam os seus filhos, que possam ser consolados e que tenham acesso à paz que excede todo entendimento."