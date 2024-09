Mulher de Gusttavo Lima se pronuncia após cantor ter prisão decretada

Mulher do cantor Gusttavo Lima, a influenciadora Andressa Suita se pronunciou nas redes sociais após o cantor ter sua prisão decretada.



Apesar de não falar propriamente sobre o que acontece, ela publicou um salmo bíblico no qual fala sobre proteção divina, além de fotos ao lado dos filhos e do marido.

De onde vem meu socorro? Vem do Senhor. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre", escreveu ela em um dos trechos.



A Justiça de Pernambuco determinou, na tarde de segunda-feira (23), a prisão preventiva (sem prazo definido) do cantor Gusttavo Lima. A decisão foi da juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do estado, que também suspendeu o passaporte do cantor e eventual porte de arma de fogo do artista.



O cantor é suspeito de ter ajudado duas pessoas investigadas a ficarem fora do país. A decretação da prisão acontece no âmbito da Operação Integration, que envolve a influenciadora e advogada Deolane Bezerra -também nesta segunda, a Justiça determinou que ela seja solta.



A defesa do cantor afirma que a decretação da prisão é injusta, que ele é inocente e que tomará as medidas cabíveis. "O cantor Gusttavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela polícia pernambucana", diz a nota.