Murilo Huff se emociona com declaração de amor de Marília Mendonça que ele não conhecia

O cantor Murilo Huff, 26, ex-namorado de Marília Mendonça (1995-2021), que faleceu no dia 5 de novembro em um acidente aéreo, se emocionou com uma declaração de amor feita pela cantora no Twitter. Ele não havia visto a mensagem de 2019, que foi resgatada por fãs.



Os fãs repostaram a mensagem e marcaram o perfil de Murilo Huff na rede social. A cantora começa a publicação com um trecho da música "Adoro Amar Você", gravada por João Paulo e Daniel: "Tô afim de ficar com você mais uns 200 anos", escreveu Marília.



Um internauta comenta que Marília está muito apaixonada, mais do que o normal. Ela responde: "Eu tenho um filho do homem mais dedicado do mundo que consegue se dividir perfeitamente sem ter que deixar nenhum dos lados de lado... como não estar apaixonada".



Murilo se emocionou ao ler o post e respondeu que não utilizava muito a rede social nesta época. "Que coisa linda...não era muito de Twitter, nunca tinha lido isso", escreveu o cantor, que colocou uma carinha de choro e outra de apaixonado.

Um internauta comentou que ficava impressionada com o amor do casal. "Eu namorava o namoro deles, socorro, ficava boba antes e fico boba agora". Outra falou que foi muito bom os fãs criarem o perfil na rede em homenagem ao casal. " Viu como foi a melhor escolha de vocês terem criado esse cantinho, imagina o tanto que está aquecendo o coraçãozinho dele."