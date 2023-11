Namorado de Luana Andrade afirma estar dilacerado após morte da influenciadora

João Hadad disse que está dilacerado após a morte da namorada, a influencer Luana Andrade, 29, nesta terça-feira (7).







"Estou vivendo o meu maior pesadelo. Uma parte de mim foi embora", contou o também influenciador.

Luana teve complicações durante uma cirurgia de lipoaspiração. Em nota, o Hospital São Luiz, onde ela estava internada, informou que a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca.

A influencer foi reanimada pela equipe, mas evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça.





Hadad chamou a namorada de princesa e lembrou que viveu dois anos ao lado dela.

"Não tenho palavras para expressar o quanto eu fui feliz. Construímos uma história linda e vivemos nossos sonhos intensamente".





Os dois participaram do reality Power Couple 6, da Record. Atualmente, Luana trabalhava como assistente de palco no programa Domingo Legal, no SBT.





"Além de namorada, você é e sempre será uma parceira para além da vida, meu amor", despediu-se o influencer. "Você é a minha luz, princesa. Peço que continue olhando por mim e por todos nós aí de cima. Sempre te amarei, daqui até a eternidade".





Em sua última postagem no Instagram, na segunda-feira, Luana postou uma foto vestindo roupas de ginástica em uma academia de São Paulo. "Meu lugar preferido", disse.