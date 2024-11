Nasce Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer

A influenciadora Viih Tube deu à luz ao segundo filho, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer. O casal já tem Lua, de um ano e sete meses.

Por meio das redes sociais, ela afirmou que Ravi nasceu às 19h49 de segunda-feira (11), pesando 3,7 quilos e 49 centímetros.

Os dois começaram a namorar em 2022 e começaram a namorar em agosto do mesmo ano. O bebê nasceu na maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo.

A nova gestação foi divulgada durante o programa Mais Você, no final de abril. Segundo ela, ambos já tentavam engravidar desde novembro de 2023.

"Trouxe à vida os maiores amores da minha vida, Lua e Ravi. Obrigado, dr. Marcio", escreveu Eliezer em postagem de agradecimento ao médico.

Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.