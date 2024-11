Neymar e Bruna Biancardi chegam ao Brasil para a festa de Mavie

Neymar, 32, e Bruna Biancardi, 30, chegaram ao Brasil nesta quinta-feira (7). O casal veio de Riad, capital da Arábia Saudita, para as comemorações do aniversário da filha, Mavie. A menina completou o primeiro ano de vida no dia 6 de outubro e a família já havia celebrado a data em um resort de luxo, o The Red Sea Project, na costa ocidental saudita





Desta vez, a festa acontece na mansão do jogador em Mangaratiba, Rio de Janeiro, e vai reunir amigos e familiares que não puderam comparecer à primeira. Segundo o portal Leo Dias, o evento terá shows de Mari Fernandez, Mumuzinho e Rogerinho.





Biancardi, que recentemente reclamou de Amanda Kimberlly, mãe da segunda filha de Neymar (ele também é pai de Davi Luca, 12, fruto do relacionamento com Carol Dantas), Helena, ainda não deu detalhes do evento, mas contou nas redes sociais que estava acompanhando todos os preparativos.





Nesta quinta-feira, nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou uma foto de Mavie, com um moletom e de crocs, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, onde eles pararam para abastecer o jatinho que o trouxe a família da Arábia. Já Neymar postou um registro da namorada pintando para passar o tempo da viagem. "Minha Van Gogh", brincou o atacante.





