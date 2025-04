Neymar e Bruna Biancardi sediam culto em Santos após suposta crise no casamento

Dias depois de ser alvo de mais um rumor de traição, Neymar e Bruna Biancardi sediaram um culto evangélico na casa em Santos. Em dezembro do último ano, eles anunciaram que estão esperando o segundo filho juntos.





Um registro do encontro, que também teve a presença do jogador do Santos Guilherme e da esposa, Taina Augustto, foi compartilhado por Daniel Berg. "Vivemos algo lindo em Jesus e essa noite ficará marcada em nossos corações", escreveu ele.





O cantor ainda compartilhou o salmo 126:3. "Grandes coisas fez o Senhor por nós, e, por isso, estamos alegres."





Nos comentários da publicação, o criador de conteúdo digital Matheus Pierani agradeceu o convite de Daniel para o encontro. Em seu perfil, ele postou uma foto com Neymar. "Hoje Deus me trouxe em um lugar muito especial. Fizemos uma célula na casa do Neymar e o nome do meu Deus foi glorificado."





Em março, o jogador foi acusado por uma garota de programa de ter participado de uma festa com outras profissionais do sexo em uma chácara no interior de São Paulo.