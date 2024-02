Neymar vence torneio de pôquer comemorativo de seu aniversário de 32 anos

Neymar ficou em primeiro lugar no torneio de pôquer comemorativo de seu aniversário de 32 anos.



O jogador compartilhou que ganhou um troféu e uma medalha. Ele publicou na sexta-feira (2) uma foto da conquista em seu Instagram.

O evento foi uma comemoração antecipada do aniversário do atacante. Neymar completa 32 anos na próxima segunda (5) e é fã declarado do jogo de cartas.



Ele também postou registros da partida de pôquer. O astro da seleção brasileira vestiu um terno preto e colocou duas cartas no bolso do paletó — um ás de espadas e outro de copas. O jogador ainda publicou fotos com Mavie, sua filha, e Bruna Biancardi, sua ex e mãe da criança.

Neymar está se recuperando da lesão no joelho esquerdo. A previsão é que ele retorno aos gramados em agosto, após a disputa da Copa América. Em um dos registros compartilhadospor ele, é possível ver que um poster dele atuando pelo Al-Hilal fez parte da decoração do evento.