Niall Horan, ex-One Direction, relembra Liam Payne

Ex-membro do One Direction, Niall Horan lamentou a morte precoce de Liam Payne, que morreu na última quarta-feira (16), aos 31 anos, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires. A polícia investiga a morte. Em homenagem nas redes sociais, Horan relembrou a amizade de anos com ele e falou sobre suas lembranças.







"Estou absolutamente devastado com a morte do meu incrível amigo, Liam. Simplesmente não parece real. Liam tinha uma energia pela vida e uma paixão pelo trabalho que era contagiante. Ele era o mais brilhante em todos os lugares", começou.





Segundo ele, todas as risadas que tiveram juntos não saem de sua memória. "Pudemos viver nossos sonhos mais loucos juntos, e eu vou valorizar cada momento que tivemos para sempre. O vínculo e a amizade que tínhamos não acontecem com frequência na vida", continuou.





O artista relembrou que Payne foi vê-lo recentemente num show e lamentou que aquele encontro foi o último. "Sinto-me tão sortudo por tê-lo visto recentemente. Infelizmente, não sabia que depois de me despedir e abraçá-lo naquela noite, eu me despediria para sempre. É de partir o coração", completou o cantor, que também mandou um abraço aos familiares de Liam Payne.





Harry Styles, o mais famoso ex-integrante, também já havia lamentado a perda. "Estou verdadeiramente devastado pela passagem de Liam. A grande alegria dele era fazer as pessoas felizes, e foi uma honra fazer isso ao seu lado", escreveu Harry, 30.





Além de Harry e Horan, os ex-integrantes da boyband Zayn Malik e Louis Tomlinson se pronunciaram sobre a morte do colega. O perfil oficial da banda também publicou um comunicado.





O One Direction existiu entre 2010 e 2016 e foi sucesso estrondoso no universo pop. Os cinco integrantes tentaram carreira solo, mas Styles foi o único a obter êxito.