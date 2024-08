No Dia dos Pais, Fiuk lamenta ausência de Fábio Jr.: 'Nem sei explicar a dor que é te ter tão longe'

Neste Dia dos Pais, o ator, cantor e ex-BBB Fiuk lamentou o afastamento do pai, o cantor Fábio Jr. Ele usou as redes sociais neste domingo (11) para registrar sua tristeza em relação ao relacionamento com o pai.



"Feliz Dia dos Pais pra você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias", escreveu.

Essa foi a legenda usada por Fiuk em uma sequência de fotos publicada em seu Instagram. Em todas as imagens, ele aparece sorrindo ou abraçando o pai.



No final de 2023, a ausência de Fiuk em uma foto de família publicada por Cleo Pires, sua irmã, no Natal chamou a atenção.

O ex-BBB não participou do show em comemoração aos 70 anos de Fábio Jr, em novembro. Fiuk disse a Rodrigo Mussi, no podcast "Café com Mussi", que sentia um vazio na infância e que o pai foi ausente nessa fase. "Ficava um buraco de aprovação. Isso refletiu em vários momentos e não percebia".



Além de Cleo e Fiuk, Fábio Jr. é pai de Tainá, Krizia e Záion.