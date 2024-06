Noam Chomsky tem alta de hospital em São Paulo após AVC

O linguista e filósofo norte-americano Noam Chomsky recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (18), em São Paulo.



Ele estava internado no hospital Beneficência Portuguesa. Segundo o boletim médico, ele seguirá o tratamento em casa.

Chomsky sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) massivo em junho de 2023, segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo. Valeria Chomsky, esposa do linguista, decidiu trazê-lo para São Paulo, onde o casal tem uma casa desde 2015.



De origem judaica, Chomsky é um respeitado analista de política internacional. O filósofo levantava o braço esquerdo ao ver imagens de Gaza no jornal ou na TV no hospital, como um gesto de lamento e revolta, segundo a Folha de S.Paulo.



O AVC massivo pode acontecer de modo isquêmico, quando há um entupimento de um vaso cerebral, ou hemorrágico, quando um vaso é rompido. A doença pode causar uma lesão cerebral extensa como sequela, podendo resultar em quadro clínico mais grave.



Em entrevista exclusiva ao colunista Jamil Chade, do UOL, Chomsky comentou sobre os atos golpistas de 8/1. Na ocasião, em fevereiro de 2023, ele alertou que a tentativa de promover um golpe de Estado no Brasil foi mais organizada e planejada que os acontecimentos no Capitólio, em 2021.